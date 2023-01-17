Александрова-Бредова (Качина) Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения15.07.1857 ст.
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1857 ст.
Отец: Качин Кузьма Герасимович
Мать: Качина Анна Николаевна
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
06.05.1882 ст.
Дочь: Александрова Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.
Сын: Александров Сергей
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.
Сын: Александров Василий Михайлович
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.
Сын: Александров Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
11.04.1892 ст.
Дочь: Кузнецова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
09.03.1895 ст.
Дочь: Колотенкова Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.
Сын: Александров Алексей
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1902 ст.
Дочь: Самсонова Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович
Смерть
Около 1931