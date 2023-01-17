Александрова-Бредова (Качина) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова-Бредова (Качина) Мария Кузьминична

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

15.07.1857 ст.

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1857 ст.

Отец: Качин Кузьма Герасимович

Мать: Качина Анна Николаевна

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1879

Муж: Александров-Бредов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
06.05.1882 ст.

Дочь: Александрова Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1883 ст.

Сын: Александров Сергей

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
03.03.1887 ст.

Сын: Александров Василий Михайлович

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
23.09.1889 ст.

Сын: Александров Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
11.04.1892 ст.

Дочь: Кузнецова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
09.03.1895 ст.

Дочь: Колотенкова Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.

Сын: Александров Алексей

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1902 ст.

Дочь: Самсонова Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Александров-Бредов Михаил Семенович

Сметанино, Клин, Московская область
Смерть
Около 1931
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