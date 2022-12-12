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Александров Василий Михайлович

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Место рождения

Сметанино, Клин, Московская область

Дата рождения

03.03.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887 ст.

Отец: Александров-Бредов Михаил Семенович

Мать: Александрова-Бредова Мария Кузьминична

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.

Сын: Александров Александр Васильевич

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Александрова Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Александрова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Александров ХХ

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александрова Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Евдокия Семеновна

Смерть
Неизвестно
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