Александров Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.03.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887 ст.
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.
Сын: Александров Александр Васильевич
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Александрова Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Александрова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
После 1914
Сын: Александров ХХ
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александрова Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Александрова Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно