Александрова (Андреева) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Андреева) Евдокия Семеновна

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.

Сын: Александров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Александрова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1914

Дочь: Александрова Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
После 1914

Сын: Александров ХХ

Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Александрова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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