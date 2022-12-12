Александрова (Андреева) Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.
Сын: Александров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Александрова Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
После 1914
Дочь: Александрова Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
После 1914
Сын: Александров ХХ
Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Александрова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Александров Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно