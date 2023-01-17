Качина Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Николай Иванович
Мать: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
11.11.1850 ст.
Дочь: Качина Екатерина Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
04.07.1852 ст.
Дочь: Качина Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.
Дочь: Качина Дарья Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
21.04.1856 ст.
Сын: Качин Георгий (Егор) Кузьмич
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
15.07.1857 ст.
Дочь: Александрова-Бредова Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович
Смерть
Неизвестно