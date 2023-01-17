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Качина Анна Николаевна

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Место рождения

Мисирёво, Клин, Московская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Николай Иванович

Мать: Евдокия Никифоровна

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1850 ст.

Дочь: Качина Екатерина Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
04.07.1852 ст.

Дочь: Качина Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
1852

Муж: Качин Кузьма Герасимович

Рождение ребёнка
01.03.1854 ст.

Дочь: Качина Дарья Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
21.04.1856 ст.

Сын: Качин Георгий (Егор) Кузьмич

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1857 ст.

Дочь: Александрова-Бредова Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1863

Сын: Качин Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Качин Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Качин Кузьма Герасимович

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Смерть
Неизвестно
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