Колотенкова (Александрова) Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотенкова (Александрова) Дарья Михайловна

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Место рождения

Сметанино, Клин, Московская область

Дата рождения

09.03.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1895 ст.

Отец: Александров-Бредов Михаил Семенович

Мать: Александрова-Бредова Мария Кузьминична

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Колотенков Борис Герасимович

Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич

Богаиха, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич

Богаиха, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотенкова Зоя Герасимовна

Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Герасимовна

Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотенков Герасим Николаевич

Смерть
Неизвестно
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