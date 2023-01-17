Колотенкова (Александрова) Дарья Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.03.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1895 ст.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колотенков Борис Герасимович
Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
31.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колотенкова Зоя Герасимовна
Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Герасимовна
Отец ребёнка: Колотенков Герасим Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно