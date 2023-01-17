Колотенков Герасим Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотенков Герасим Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Колотенков Борис Герасимович

Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна

Богаиха, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
31.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна

Богаиха, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колотенкова Зоя Герасимовна

Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Герасимовна

Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотенкова Дарья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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