Колотенков Герасим Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Сын: Колотенков Борис Герасимович
Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
31.10.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колотенкова Зоя Герасимовна
Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Герасимовна
Мать ребёнка: Колотенкова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно