Колотенков Борис Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотенков Борис Герасимович

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Место рождения

Богаиха, Клин, Московская область

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1895 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Колотенков Герасим Николаевич

Мать: Колотенкова Дарья Михайловна

Богаиха, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотенкова Клавдия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колотенкова Клавдия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колотенкова Клавдия Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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