Колотенков Борис Герасимович
Место рождения
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотенкова Клавдия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колотенкова Клавдия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно