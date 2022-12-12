Кузнецов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Константин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Х

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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