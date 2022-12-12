Кузнецов Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Константин Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Х
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Александра Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно