Кузнецов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Валентин Иванович

Кузнецов Валентин Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Иван Дмитриевич

Мать: Кузнецова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Х

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Х

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close