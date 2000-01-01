Кочергин Никифор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Никифор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кочергин Иоанн Сергеев

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кочергин Афиноген Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кочергин Дмитрий Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Кузьма Никифоров

Мать ребёнка: Кочергина Стефанида Иванова

Смерть
1850
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