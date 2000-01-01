Кочергин Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кочергин Иоанн Сергеев
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кочергин Афиноген Никифоров
Мать ребёнка: Кочергина Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кочергин Дмитрий Никифоров
Мать ребёнка: Кочергина Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин Кузьма Никифоров
Мать ребёнка: Кочергина Стефанида Иванова
Смерть
1850