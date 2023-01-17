Кочергина Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти23.02.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кочергин Афиноген Никифоров
Отец ребёнка: Кочергин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кочергин Дмитрий Никифоров
Отец ребёнка: Кочергин Никифор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочергин Кузьма Никифоров
Отец ребёнка: Кочергин Никифор Иванов
Смерть
23.02.1878
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки | Михайло-Архангельская церковь