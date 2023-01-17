Кочергина Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Стефанида Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

23.02.1878

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кочергин Афиноген Никифоров

Отец ребёнка: Кочергин Никифор Иванов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кочергин Дмитрий Никифоров

Отец ребёнка: Кочергин Никифор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Кузьма Никифоров

Отец ребёнка: Кочергин Никифор Иванов

Смерть
23.02.1878
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки | Михайло-Архангельская церковь
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