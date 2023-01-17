Кочергин Афиноген Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти10.08.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кочергин Давид Афиногенов
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Давыдкина Акилина Афиногенова
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Афанасьева Ксенья Афиногеновна
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Рождение ребёнка
19.06.1877
Сын: Кочергин Павел Афиногенов
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1879
Сын: Кочергин Константин Афиногенов
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1881
Сын: Кочергин Димитрий Афиногенов
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.06.1883
Дочь: Агрипина Афиногеновна
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1884
Сын: Кочергин Сергей Афиногенов
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева
Смерть
10.08.1897
Причина смерти: от ревматизма | Михайло-Архангельская церковь