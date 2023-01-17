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Кочергин Афиноген Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

10.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Кочергин Никифор Иванов

Мать: Кочергина Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кочергин Давид Афиногенов

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Давыдкина Акилина Афиногенова

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Афанасьева Ксенья Афиногеновна

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Рождение ребёнка
19.06.1877

Сын: Кочергин Павел Афиногенов

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1879

Сын: Кочергин Константин Афиногенов

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1881

Сын: Кочергин Димитрий Афиногенов

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.06.1883

Дочь: Агрипина Афиногеновна

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1884

Сын: Кочергин Сергей Афиногенов

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кочергин Илья Афиногенов

Мать ребёнка: Кочергина Анна Евсеева

Смерть
10.08.1897
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от ревматизма | Михайло-Архангельская церковь
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