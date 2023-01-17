Кочергина Анна Евсеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти17.06.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Сын: Кочергин Давид Афиногенов
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Давыдкина Акилина Афиногенова
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Афанасьева Ксенья Афиногеновна
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Рождение ребёнка
19.06.1877
Сын: Кочергин Павел Афиногенов
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.05.1879
Сын: Кочергин Константин Афиногенов
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
22.06.1881
Сын: Кочергин Димитрий Афиногенов
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
14.06.1883
Дочь: Агрипина Афиногеновна
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.09.1884
Сын: Кочергин Сергей Афиногенов
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Кочергин Афиноген Никифоров
Смерть
17.06.1907
Причина смерти: от колотья | Михайло-Архангельская церковь