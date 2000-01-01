Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Кочергин Илья Иванов
Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кочергин Иван Иванов
Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно