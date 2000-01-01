Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кочергин Никифор Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кочергин Максим Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кочергин Илья Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Кочергин Иван Иванов

Отец ребёнка: Кочергин Иоанн Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Иоанн Сергеев

Смерть
Неизвестно
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