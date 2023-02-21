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Кочергин Максим Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

11.08.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Кочергин Иоанн Сергеев

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Кочергина Елена Афонасьева

Рождение ребёнка
21.08.1876

Сын: Кочергин Павел Максимов

Мать ребёнка: Кочергина Елена Афонасьева

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
11.08.1903
Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от язвы | Михайло-Архангельская церковь
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