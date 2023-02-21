Кочергин Максим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти11.08.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Кочергин Иоанн Сергеев
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Кочергина Елена Афонасьева
Рождение ребёнка
21.08.1876
Мать ребёнка: Кочергина Елена Афонасьева
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
11.08.1903
Причина смерти: от язвы | Михайло-Архангельская церковь