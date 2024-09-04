Моисеев Трофим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Моисеев Василий Захарович
Мать: Моисеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева Анна Панфиловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Мосеева) Федосья Трофимовна
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Моисеев Артемий Трофимович
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844
Дочь: (Мосеева) Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Моисеев Василий Трофимович
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Моисеев Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Мосеева) Матрёна Трофимовна
Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна
Смерть
Неизвестно