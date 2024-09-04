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Моисеев Трофим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Моисеев Василий Захарович

Мать: Моисеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Анна Панфиловна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Мосеева) Федосья Трофимовна

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Моисеев Артемий Трофимович

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844

Дочь: (Мосеева) Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1840

Сын: Моисеев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Моисеев Антип Трофимович

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Моисеев Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Мосеева) Матрёна Трофимовна

Мать ребёнка: Моисеева Анна Панфиловна

Смерть
Неизвестно

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