Моисеев Василий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моисеева ?
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Моисеев Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
1805
Сын: Моисеев Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Моисеев Трофим Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева ?
Рождение ребёнка
1810
Сын: Моисеев Клементий Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева ?