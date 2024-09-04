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Моисеев Василий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева ?

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803

Сын: Моисеев Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
1805

Сын: Моисеев Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
1809

Сын: Моисеев Трофим Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Моисеев Клементий Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева ?

Смерть
1852

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