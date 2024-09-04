Моисеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1803
Сын: Моисеев Никифор Васильевич
Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Моисеев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Моисеев Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Моисеев Клементий Васильевич
Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович
Смерть
Неизвестно