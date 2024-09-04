Моисеева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Василий Захарович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Моисеев Никифор Васильевич

Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Моисеев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Моисеев Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Моисеев Клементий Васильевич

Отец ребёнка: Моисеев Василий Захарович

Смерть
Неизвестно

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