Моисеев Клементий Васильевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Моисеев Василий Захарович
Мать: Моисеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мосеева) Анна Климентьевна
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Моисеев Ананий Клементьевич
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Моисеев Фокий Клементьевич
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Моисеев Василий Клементьевич
Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна