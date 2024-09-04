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Моисеев Клементий Васильевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Моисеев Василий Захарович

Мать: Моисеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Агафья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мосеева) Анна Климентьевна

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Моисеев Ананий Клементьевич

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Моисеев Фокий Клементьевич

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Моисеев Василий Клементьевич

Мать ребёнка: Моисеева Агафья Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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