Моисеева Агафья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Агафья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Клементий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Мосеева) Анна Климентьевна

Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Моисеев Ананий Клементьевич

Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1856

Сын: Моисеев Фокий Клементьевич

Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Моисеев Василий Клементьевич

Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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