Моисеева Агафья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Мосеева) Анна Климентьевна
Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Моисеев Ананий Клементьевич
Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Моисеев Фокий Клементьевич
Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Моисеев Василий Клементьевич
Отец ребёнка: Моисеев Клементий Васильевич
Смерть
Неизвестно