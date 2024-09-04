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Моисеев Фокий Клементьевич

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Моисеев Клементий Васильевич

Мать: Моисеева Агафья Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879

Сын: Моисеев Антон Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Моисеев Григорий Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Мосеева) Марфа Фокеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Моисеев Автом Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Моисеев Калина (?) Фокеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Мосеева) Ирина Фокеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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