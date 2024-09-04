Моисеев Фокий Клементьевич
Место рожденияТобольская губерния, Тарский округ, Логиновская волость,село Седельниковское
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Моисеев Григорий Фокеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Мосеева) Марфа Фокеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Моисеев Калина (?) Фокеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Мосеева) Ирина Фокеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно