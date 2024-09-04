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Моисеев Никифор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Моисеев Василий Захарович

Мать: Моисеева ?

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моисеева Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна

Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна

Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Моисеев Никита Никифорович

Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Моисеев Константин Никифорович

Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Моисеев Антроп Никифорович

Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна

Смерть
Неизвестно

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