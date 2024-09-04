Моисеев Никифор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Моисеев Василий Захарович
Мать: Моисеева ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна
Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна
Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Моисеев Никита Никифорович
Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Моисеев Константин Никифорович
Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Моисеев Антроп Никифорович
Мать ребёнка: Моисеева Авдотья Андреевна
Смерть
Неизвестно