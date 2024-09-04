Моисеева Авдотья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Авдотья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна

Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна

Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Моисеев Никита Никифорович

Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Моисеев Константин Никифорович

Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Моисеев Антроп Никифорович

Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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