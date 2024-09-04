Моисеева Авдотья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна
Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Мосеева) Капитолина Никифоровна
Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Моисеев Никита Никифорович
Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Моисеев Константин Никифорович
Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Моисеев Антроп Никифорович
Отец ребёнка: Моисеев Никифор Васильевич
Смерть
Неизвестно