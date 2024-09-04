Моисеева Анна Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Анна Панфиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Трофим Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Мосеева) Федосья Трофимовна

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Моисеев Артемий Трофимович

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844

Дочь: (Мосеева) Акулина Трофимовна

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1840

Сын: Моисеев Василий Трофимович

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Моисеев Антип Трофимович

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Моисеев Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Мосеева) Матрёна Трофимовна

Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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