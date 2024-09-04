Моисеева Анна Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Мосеева) Федосья Трофимовна
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Моисеев Артемий Трофимович
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
Между 1838 и 1844
Дочь: (Мосеева) Акулина Трофимовна
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Моисеев Василий Трофимович
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Моисеев Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Мосеева) Матрёна Трофимовна
Отец ребёнка: Моисеев Трофим Васильевич
Смерть
Неизвестно