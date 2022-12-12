Петрова Анфиса Александровна
Место рождения
Дата рождения19.02.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.02.1911
Рождение
19.02.1911 ст.
Отец: Александр Иванов
Мать: Анна Федорова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252502#61
Бракосочетание
01.01.1932
Свидетельство о браке № 4
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ефремов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич
Рождение ребёнка
25.12.1938
Дочь: Ефремова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно