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Петрова Анфиса Александровна

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Место рождения

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.02.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.02.1911
Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение
19.02.1911 ст.

Отец: Александр Иванов

Мать: Анна Федорова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252502#61
Бракосочетание
01.01.1932

Муж: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Свидетельство о браке № 4
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ефремов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1938

Дочь: Ефремова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ефремов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Смерть
Неизвестно
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