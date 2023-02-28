Ефремов Иван (Иоан) Георгевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1910 ст.
Дата смерти?.02.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.08.1910
Рождение
28.08.1910 ст.
Отец: Ефремов Георгий Иосифов
Мать: Елизавета Сиверианова
Бракосочетание
01.01.1932
Свидетельство о браке № 4
Рождение ребёнка
1934
Сын: Ефремов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Петрова Анфиса Александровна
Рождение ребёнка
25.12.1938
Дочь: Ефремова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Анфиса Александровна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Петрова Анфиса Александровна
Призыв на военную службу
14.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1942
Пропал без вести Красноармеец 86 стрелковый полк https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60823313/?static_hash=c55b41c1614c10fea623882f80d9c1b2v1