Ефремов Иван (Иоан) Георгевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

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Место рождения

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.08.1910 ст.

Дата смерти

?.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.08.1910
Рождение
28.08.1910 ст.

Отец: Ефремов Георгий Иосифов

Мать: Елизавета Сиверианова

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
01.01.1932

Жена: Петрова Анфиса Александровна

Свидетельство о браке № 4
Рождение ребёнка
1934

Сын: Ефремов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анфиса Александровна

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1938

Дочь: Ефремова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ефремов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Петрова Анфиса Александровна

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Призыв на военную службу
14.06.1941
Пропал без вести (военное)
?.02.1942
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Анфиса Александровна

Смерть
?.02.1942
Пропал без вести Красноармеец 86 стрелковый полк https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie60823313/?static_hash=c55b41c1614c10fea623882f80d9c1b2v1
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