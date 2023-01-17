Ефремова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1938
Дата смерти23.04.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938
Рождение ребёнка
10.06.1961
Дочь: Веретенникова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Луговой Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1964
Отец ребёнка: Луговой Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1964
Дочь: Луговая Галина Юрьевна
Отец ребёнка: Луговой Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.1987