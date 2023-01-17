Ефремова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Тамара Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1938

Дата смерти

23.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1938

Отец: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Мать: Петрова Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
10.06.1961

Дочь: Веретенникова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Луговой Юрий Николаевич

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Сын: Луговой Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Луговой Юрий Николаевич

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Дочь: Луговая Галина Юрьевна

Отец ребёнка: Луговой Юрий Николаевич

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Юрий Николаевич

Смерть
23.04.1987
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