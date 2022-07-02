Ефремов Леонид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремов Леонид Иванович

Ефремов Леонид Иванович

Место рождения

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Мать: Петрова Анфиса Александровна

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Вячеслав Леонидович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова (Филимонова) Галина Егоровна

Рождение ребёнка
03.10.1975

Сын: Ефремов Иван Леонидович

Мать ребёнка: Ефремова (Филимонова) Галина Егоровна

Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.