Ефремов Леонид Иванович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Вячеслав Леонидович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1975
Мать ребёнка: Ефремова (Филимонова) Галина Егоровна
Сосногорск, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
Неизвестно