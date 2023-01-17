Елизавета Сиверианова
Место рождения
Дата рождения03.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884 ст.
Отец: Сивериан Степанов
Мать: Наталия Васильевна
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#153
Бракосочетание
25.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Сын: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич
Отец ребёнка: Ефремов Георгий Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно