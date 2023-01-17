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Елизавета Сиверианова

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Место рождения

Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1884 ст.

Отец: Сивериан Степанов

Мать: Наталия Васильевна

Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#153
Бракосочетание
25.01.1908 ст.

Муж: Ефремов Георгий Иосифов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Сын: Ефремов Иван (Иоан) Георгевич

Отец ребёнка: Ефремов Георгий Иосифов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Георгий Иосифов

Смерть
Неизвестно
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