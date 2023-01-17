Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.

Дочь: Елизавета Сиверианова

Отец ребёнка: Сивериан Степанов

Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#153
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сивериан Степанов

Смерть
Неизвестно
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