Наталия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.
Дочь: Елизавета Сиверианова
Отец ребёнка: Сивериан Степанов
Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#153
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сивериан Степанов
Смерть
Неизвестно