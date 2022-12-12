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Сивериан Степанов

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Место рождения

Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.

Дочь: Елизавета Сиверианова

Мать ребёнка: Наталия Васильевна

Осиновая Слобода, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#153
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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