Сивериан Степанов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1884 ст.
Дочь: Елизавета Сиверианова
Мать ребёнка: Наталия Васильевна
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000627856#153
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Васильевна
Смерть
Неизвестно