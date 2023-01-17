Анна Федорова
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Полиевкт Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
1906
Сын: Михаил Александров
Отец ребёнка: Александр Иванов
Рождение ребёнка
19.02.1911 ст.
Дочь: Петрова Анфиса Александровна
Отец ребёнка: Александр Иванов
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252502#61
Рождение ребёнка
Около 1912
Дочь: Павлина Александрова
Отец ребёнка: Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Иванов
Смерть
Неизвестно