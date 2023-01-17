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Анна Федорова

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Место рождения

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Полиевкт Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Михаил Александров

Отец ребёнка: Александр Иванов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.02.1911 ст.

Дочь: Петрова Анфиса Александровна

Отец ребёнка: Александр Иванов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252502#61
Рождение ребёнка
Около 1912

Дочь: Павлина Александрова

Отец ребёнка: Александр Иванов

Липовки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Иванов

Смерть
Неизвестно
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