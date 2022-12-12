Солдатов Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Солдатов Иван Фролович
Мать: Солдатова Афросинья
В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 46 лет. В 8 ревизии (1834) указан возраст - 64 года.
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1801
Дочь: Настасья Борисовна
Мать ребёнка: Солдатова Настасья
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1805
Сын: Солдатов Степан Борисович
Мать ребёнка: Солдатова Настасья
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Дочь: Федосья Борисовна
Мать ребёнка: Солдатова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Настасья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834