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Солдатов Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

До 1752 г.р.

Мать

Между 1745 и 1751 г.р.

Жена

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Солдатов Иван Фролович

Мать: Солдатова Афросинья

В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 46 лет. В 8 ревизии (1834) указан возраст - 64 года.
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1801

Дочь: Настасья Борисовна

Мать ребёнка: Солдатова Настасья

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1805

Сын: Солдатов Степан Борисович

Мать ребёнка: Солдатова Настасья

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Дочь: Федосья Борисовна

Мать ребёнка: Солдатова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Настасья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1834
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