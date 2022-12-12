Солдатова Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1795 и 1801

Дочь: Настасья Борисовна

Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Между 1799 и 1805

Сын: Солдатов Степан Борисович

Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Дочь: Федосья Борисовна

Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Борис Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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