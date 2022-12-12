Солдатова Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1795 и 1801
Дочь: Настасья Борисовна
Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович
Рождение ребёнка
Между 1799 и 1805
Сын: Солдатов Степан Борисович
Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Дочь: Федосья Борисовна
Отец ребёнка: Солдатов Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно