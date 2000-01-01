Солдатова Афросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Афросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1745 и 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1752 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1745 и 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 66 лет
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Солдатов Борис Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 46 лет. В 8 ревизии (1834) указан возраст - 64 года.
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1779

Сын: Солдатов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

По 7 ревизии - 38 лет.
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1785

Сын: Солдатов Василий Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

По 7 ревизии - 32 года.
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1791

Сын: Солдатов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

По 7 ревизии - 26 лет
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Солдатов Трофим Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

По 7 ревизии - 30 лет. По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 27 лет 8 ревизия (1834) - 45 лет
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Солдатов Иван Иванович

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

По 7 ревизии - 25 лет По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 21 год 8 ревизия (1834) - 39 лет
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Настасья Фроловна

Отец ребёнка: Солдатов Иван Фролович

8 ревизия (1834) - 34 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Иван Фролович

Смерть
Неизвестно
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