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Солдатов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1773 и 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1752 г.р.

Мать

Между 1745 и 1751 г.р.

Жена

Между 1776 и 1782 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1773 и 1779

Отец: Солдатов Иван Фролович

Мать: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 38 лет.
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1799

Сын: Солдатов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Ефимия

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807

Дочь: Василиса Михайловна

Мать ребёнка: Солдатова Ефимия

Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807

Сын: Солдатов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Ефимия

Рождение ребёнка
Между 1804 и 1810

Сын: Солдатов Степан Михайлович

Мать ребёнка: Солдатова Ефимия

Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813

Дочь: Елена Михайловна

Мать ребёнка: Солдатова Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Ефимия

Смерть
Неизвестно
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