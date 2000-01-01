Солдатов Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1773 и 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Между 1773 и 1779
Отец: Солдатов Иван Фролович
Мать: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 38 лет.
Рождение ребёнка
Между 1793 и 1799
Сын: Солдатов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Ефимия
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807
Дочь: Василиса Михайловна
Мать ребёнка: Солдатова Ефимия
Рождение ребёнка
Между 1801 и 1807
Сын: Солдатов Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Ефимия
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1810
Сын: Солдатов Степан Михайлович
Мать ребёнка: Солдатова Ефимия
Рождение ребёнка
Между 1807 и 1813
Дочь: Елена Михайловна
Мать ребёнка: Солдатова Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Ефимия
Смерть
Неизвестно