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Солдатов Иван Фролович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1752

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Отец

До 1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1745 и 1751 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1752

Отец: Солдатов Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Солдатов Борис Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 46 лет. В 8 ревизии (1834) указан возраст - 64 года.
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1779

Сын: Солдатов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 38 лет.
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1785

Сын: Солдатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 32 года.
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1791

Сын: Солдатов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 26 лет
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Солдатов Трофим Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 30 лет. По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 27 лет 8 ревизия (1834) - 45 лет
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Солдатов Иван Иванович

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 25 лет По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 21 год 8 ревизия (1834) - 39 лет
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Настасья Фроловна

Мать ребёнка: Солдатова Афросинья

8 ревизия (1834) - 34 года
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Афросинья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1828
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