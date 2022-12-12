Солдатов Иван Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1752
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1752
Отец: Солдатов Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
В 7 ревизии (1811-1817) указан возраст - 46 лет. В 8 ревизии (1834) указан возраст - 64 года.
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1779
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 38 лет.
Рождение ребёнка
Между 1779 и 1785
Сын: Солдатов Василий Иванович
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 32 года.
Рождение ребёнка
Между 1785 и 1791
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 26 лет
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 30 лет. По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 27 лет 8 ревизия (1834) - 45 лет
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 25 лет По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 21 год 8 ревизия (1834) - 39 лет
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Настасья Фроловна
Мать ребёнка: Солдатова Афросинья
8 ревизия (1834) - 34 года
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Афросинья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1828