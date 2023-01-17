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Солдатов Трофим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Солдатов Иван Фролович

Мать: Солдатова Афросинья

По 7 ревизии - 30 лет. По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 27 лет 8 ревизия (1834) - 45 лет
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806

Сын: Солдатов Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816

Дочь: Апулина Трофимовна

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Акилина Трофимовна

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Степанида Трофимовна

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Солдатов Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Солдатов Фёдор Трофимович

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Матрёна Трофимовна

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Евдокия Трофимовна

Мать ребёнка: Солдатова Марина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатова Марина

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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