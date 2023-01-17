Солдатов Трофим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1789
Отец: Солдатов Иван Фролович
Мать: Солдатова Афросинья
По 7 ревизии - 30 лет. По 8 ревизии: 7 ревизия (1816) - 27 лет 8 ревизия (1834) - 45 лет
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1806
Сын: Солдатов Филипп Трофимович
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1816
Дочь: Апулина Трофимовна
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Акилина Трофимовна
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Степанида Трофимовна
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Солдатов Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Солдатов Фёдор Трофимович
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Матрёна Трофимовна
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Солдатова Марина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солдатова Марина
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно