Кожевниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кожевниковъ Борисъ
Мать: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кожевниковъ Мосей
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кожевниковъ Тарасъ
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кожевниковъ Карпъ
Мать ребёнка: Кожевникова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова Анна