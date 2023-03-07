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Кожевникова Анна

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Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Иванъ Егоровъ

Мать: Афимья Маркелова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кожевниковъ Мосей

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кожевниковъ Тарасъ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кожевниковъ Карпъ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Иванъ

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