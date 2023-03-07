Кожевникова Анна
Место рождения
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Иванъ Егоровъ
Мать: Афимья Маркелова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кожевниковъ Мосей
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Кожевниковъ Тарасъ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кожевниковъ Карпъ
Отец ребёнка: Кожевниковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кожевниковъ Иванъ