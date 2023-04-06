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Кожевниковъ Карпъ

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Место рождения

Катав-Ивановск

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1767 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кожевниковъ Иванъ

Мать: Кожевникова Анна

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