Афимья Маркелова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Маркелова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1741 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Василий

Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Киселева Оксинья

Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Кожевникова Анна

Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Дмитрий

Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Сын: Борисъ

Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Егоровъ

Смерть
1791
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан