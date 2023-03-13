Афимья Маркелова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Василий
Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Киселева Оксинья
Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Кожевникова Анна
Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Дмитрий
Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ
Рождение ребёнка
1774
Сын: Борисъ
Отец ребёнка: Иванъ Егоровъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Егоровъ
Смерть
1791