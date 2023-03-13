Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Иванъ Егоровъ
Мать: Афимья Маркелова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Игнатий
Мать ребёнка: Онисья Иванова
Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Онисья Иванова
Орловка
Рождение ребёнка
1792
Сын: Максимъ
Мать ребёнка: Онисья Иванова
Орловка
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Онисья Иванова
Орловка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онисья Иванова