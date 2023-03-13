Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1743 г.р.

Жена

1763 г.р.

Дети

1780 г.р.
1790 г.р.
1792 г.р.
1794 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Иванъ Егоровъ

Мать: Афимья Маркелова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Игнатий

Мать ребёнка: Онисья Иванова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Онисья Иванова

Орловка
Рождение ребёнка
1792

Сын: Максимъ

Мать ребёнка: Онисья Иванова

Орловка
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Онисья Иванова

Орловка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онисья Иванова

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