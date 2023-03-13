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Агафья
Агафья
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Место рождения
Орловка
Дата рождения
1790
Пол
Женский
Отец
Василий
1763 г.р.
Мать
Онисья Иванова
1763 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Василий
Мать:
Онисья Иванова
Орловка
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