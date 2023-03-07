Кожевниковъ Борисъ
Место рождения
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кожевниковъ Герасимъ Захаровъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Крысина Авдотья
Мать ребёнка: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кожевниковъ Меркулъ
Мать ребёнка: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Кожевниковъ Егоръ
Мать ребёнка: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Кожевниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Матрена Никифрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Никифрова