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Кожевниковъ Борисъ

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кожевниковъ Герасимъ Захаровъ

Мать: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Крысина Авдотья

Мать ребёнка: Матрена Никифрова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кожевниковъ Меркулъ

Мать ребёнка: Матрена Никифрова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Кожевниковъ Егоръ

Мать ребёнка: Матрена Никифрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Кожевниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Матрена Никифрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Никифрова

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