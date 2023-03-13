Кожевниковъ Герасимъ Захаровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевниковъ Герасимъ Захаровъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Кожевниковъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Кожевниковъ Борисъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Кожевниковъ Емельянъ

Мать ребёнка: не указана

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1752
Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
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