Кожевниковъ Герасимъ Захаровъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Кожевниковъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Кожевниковъ Борисъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1756
Сын: Кожевниковъ Емельянъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1752