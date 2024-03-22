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Кожевниковъ Егоръ

Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Кожевниковъ Борисъ

Мать: Матрена Никифрова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Кожевниковъ Петръ

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кожевниковъ Василий

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кожевниковъ Василий

Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Анна Иванова

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