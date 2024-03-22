Кожевниковъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Кожевниковъ Борисъ
Мать: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Кожевниковъ Петръ
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кожевниковъ Василий
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кожевниковъ Василий
Мать ребёнка: Кожевникова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожевникова Анна Иванова