Кожевникова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Кожевниковъ Петръ

Отец ребёнка: Кожевниковъ Егоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Кожевниковъ Василий

Отец ребёнка: Кожевниковъ Егоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Кожевниковъ Егоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кожевниковъ Василий

Отец ребёнка: Кожевниковъ Егоръ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевниковъ Егоръ

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