Крысина (Кожевникова) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1755
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кожевниковъ Борисъ
Мать: Матрена Никифрова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Крысинъ Макаръ
Отец ребёнка: Крысинъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Крысинъ Андрей
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Крысинъ Андрей
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Крысинъ Андрей
Рождение ребёнка
1792
Сын: Крысинъ Василий
Отец ребёнка: Крысинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крысинъ Андрей