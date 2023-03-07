Крысина (Кожевникова) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысина (Кожевникова) Авдотья

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1755

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кожевниковъ Борисъ

Мать: Матрена Никифрова

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Крысинъ Макаръ

Отец ребёнка: Крысинъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Крысинъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Крысинъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Крысинъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Крысинъ Василий

Отец ребёнка: Крысинъ Андрей

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крысинъ Андрей

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