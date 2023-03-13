Крысинъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Крысинъ Максимъ
Мать: Крысина Анна Матвеева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Крысинъ Макаръ
Мать ребёнка: Крысина Авдотья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Крысина Авдотья
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Крысина Авдотья
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Устинья
Мать ребёнка: Крысина Авдотья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Крысинъ Василий
Мать ребёнка: Крысина Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крысина Авдотья