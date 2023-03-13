Крысинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крысинъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Крысинъ Максимъ

Мать: Крысина Анна Матвеева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Крысинъ Макаръ

Мать ребёнка: Крысина Авдотья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Крысина Авдотья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Крысина Авдотья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Устинья

Мать ребёнка: Крысина Авдотья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Крысинъ Василий

Мать ребёнка: Крысина Авдотья

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крысина Авдотья